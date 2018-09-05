Лучшего молодого следователя Минска выберут на учебно-методическом сборе в Воложинском районе

5 сентября, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Лучшего молодого следователя выберут на учебно-методическом сборе сотрудников управления Следственного комитета по Минску 5-7 сентября в Воложинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник УСК по Минску Дмитрий Конопляник.

"В конкурсе профмастерства участвует 21 молодой специалист со стажем работы до двух лет. Соревнование включает в себя конкретные следственные действия, в результате которых будет оцениваться умение выявить следы преступления, составить протокол осмотра места происшествия, назначить экспертизы. Победитель и два призера конкурса, которые определятся по итогам трех дней испытаний, будут отмечены дипломами", - рассказал Дмитрий Конопляник.

Местом проведения конкурса и учебно-методического сбора сотрудников УСК по Минску стала спортивно-оздоровительная база "Галактика", где для молодых следователей проводят теоретические и практические занятия. "Это уникальная возможность для молодых сотрудников в плане обучения. Для них смоделируют места происшествий, на которых они будут работать в режиме реального времени. Это решение различных теоретических задач, составление образцов процессуальных документов, связанных с проведением осмотра места происшествия, назначение различного рода экспертиз, тестирование знаний уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Пройдут мастер-классы, молодые сотрудники узнают об особенностях проведения тех или иных следственных действий, ознакомятся с криминалистическими новинками. Также будут проведены стрельбы и занятия по навыкам владения приемами борьбы", - отметил начальник управления.

По словам Дмитрия Конопляника, он доволен тем пополнением, которое приходит в последние годы в следственные подразделения. "Это ребята молодые, увлеченные, небезразличные к той профессии, которую выбрали. Конечно, при определенном внимании их становление проходит гораздо быстрее. Поэтому руководство управления профессиональную подготовку молодых следователей расценивает как одну из приоритетных задач. Первые два года службы, которую молодые сотрудники проходят в территориальных управлениях - это, в первую очередь, основа для последующего определения их склонности к той или иной специализации расследования преступлений. К слову, несколько участников сбора прошлых лет, стаж работы которых составляет три года, уже проходят службу в следственном управлении УСК. Это говорит о многом", - подчеркнул он.

Дмитрий Конопляник

Специализированным учебным заведением для подготовки следователей в стране остается Академия МВД. "Очень тесные контакты налажены со следственно-экспертным факультетом академии. Это постоянное общение с курсантами во время учебного процесса, участие в совместных мероприятиях. Вместе с тем, чтобы стать сотрудником Следственного комитета, достаточно иметь высшее юридическое образование, его можно получить в том числе в гражданских вузах. Залог дальнейшего профессионального роста - желание, мотивация и стремление совершенствоваться", - резюмировал Дмитрий Конопляник.-0-

Дмитрий Конопляник

Фото Оксаны Манчук