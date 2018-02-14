Лучшие кардиологи и неврологи 16 февраля проведут с минчанами открытую встречу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16 февраля пройдет открытая встреча с лучшими кардиологами и неврологами страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Это будет своего рода народная пресс-конференция, на которой все посетители смогут задать вопрос врачам, узнать исчерпывающую информацию о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации.

Отвечать на вопросы белорусов будут специалисты из РНПЦ "Кардиология", РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Будет организован мастер-класс по измерению артериального давления. По словам специалистов, зачастую люди, измеряя давление дома, допускают ошибки и получают в итоге неправильные результаты.

Встреча состоится в центральном атриуме торгового центра "Дана Молл" по ул.Мстиславца, 11. Начало мероприятия в 16.00.

Мероприятие пройдет во время социального проекта "В одном измерении", направленного на борьбу с инсультами и инфарктами. Проект организован производителем тонометров Microlife и порталом "Здоровые люди" при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства информации.

"Открытые встречи с известными медиками мы начали в январе этого года. Уже побывали в Гродно, встретились с минчанами на территории столичной поликлиники и пришли к пониманию, что эти встречи нужны, важны и требуют большего размаха", - отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, руководитель портала "Здоровые люди" Ольга Светлицкая.

Кроме того, организаторы стремятся достучаться до более молодых людей, медики бьют тревогу: инсульт стремительно молодеет, виной тому - нынешний темп жизни, стрессы, перегрузки, нерациональное питание.

В ходе мероприятий организуют зоны бесплатного измерения давления и тестирования тонометров нового поколения, которые оборудованы технологией AFIB. Она способна выявлять мерцательную аритмию - причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями. Принцип работы технологии AFIB прост. Она не требует каких-то особых действий. Если у человека имеются признаки мерцательной аритмии, тонометр оповестит об этом.

В феврале-марте встречи с врачами в формате "народных" пресс-конференций пройдут также в Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве, а позже - и в районных центрах.

В мире каждую шестую секунду один человек умирает от инсульта. Жертвами инсульта становятся как пожилые, так и молодые люди, которые не следят за своим здоровьем и пренебрегают простыми правилами профилактики - регулярными наблюдениями у врачей и измерением артериального давления.

Проект "В одном измерении" начался в октябре 2017 года и продолжится в 2018 году. Он охватит все регионы страны и расскажет об инсульте и современных способах его профилактики, а также о признаках инсульта и грамотной оперативной помощи человеку.-0-