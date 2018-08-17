Лучшие озеленители Гродненской области украсят своими работами Ивье

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучшие озеленители Гродненского региона украсят своими работами Ивье. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

Ивье сегодня принимает конкурс профессионального мастерства среди работников зеленого строительства Гродненской области. Участие в нем примут более 50 мастеров - лучшие ландшафтные дизайнеры и озеленители из Гродно, Берестовицы, Волковыска, Вороново, Дятлово, Ивье, Кореличей, Лиды, Мостов, Сморгони, Слонима и Щучина.

"Такую площадку для проведения конкурса мы выбрали не случайно. Ивье в этом году принимает областные "Дажынки". В Год малой родины это особенно актуально: к празднику хлеборобов обновятся главные дороги, здания, жилые дворы, а наши красивые цветочные композиции придадут городу более нарядный облик", - отметил Борис Козелков. Он подчеркнул, что многие клумбы прослужат еще долгие годы после конкурса. Озеленители планируют использовать в работе передовые технологии, продемонстрируют свои самые креативные задумки. Для изготовления живых панно и клумб будут использованы не только цветы и декоративные растения, но и многолетние кустарники, мраморная крошка, оригинальные металлические и бетонные конструкции, различные малые архитектурные формы.

При оценке работ будут учитываться сложность цветника, качество и ассортимент рассады, использование песка, щебня и керамзита, декоративность в разные сезоны года, яркость и смелость решений, оригинальность и исполнение национального колорита. Помимо практической части конкурса, предусмотрен и теоретический этап. Участникам предстоит ответить на вопросы об уходе за зелеными насаждениями и растениями, технологии устройства цветников и техники безопасности при озеленении.

Победителей выберут в двух группах, в зависимости от количества работающих в организации. От отраслевого профсоюза призерам вручат дипломы и денежные премии, а каждому из участников конкурса - памятные сувениры. Главным же подарком для озеленителей станет совместная туристическая поездка на Августовский канал.-0-