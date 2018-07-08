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Лучших аграриев Могилевской области чествовали на празднике "Купалье"

Регионы 08.07.2018 | 14:10
Купалье в Александрии Новости темы Купалье в Александрии
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8 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Александрия Шкловского района во время праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") сегодня прошла торжественная церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский тепло поздравил тружеников села с праздником. "Уже стало доброй традицией проводить церемонию награждения лучших аграриев в рамках крупнейшего фестиваля "Александрия собирает друзей". Это свидетельствует о том, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением. Сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших как для экономики региона, так и для благополучия всех жителей Приднепровского края и страны", - сказал он.

Минувший год выдался очень насыщенным и напряженным, отметил губернатор. В 2017 году область получила пусть не рекордный, но с учетом погодных условий достойный намолот зерновых и зернобобовых культур, аграрии вырастили хороший урожай рапса, сахарной свеклы, льна-долгунца, картофеля, кукурузы, овощей, общественное животноводство обеспечили травяными кормами. В агропромышленном комплексе области создана хорошая материально-техническая база, которая позволяет существенно повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции.

"Аграрии региона не останавливаются на достигнутом, стремятся реализовать свой потенциал, постоянно ищут новые подходы и формы хозяйствования на селе, эффективнее используют сельскохозяйственные земли, - обратил внимание Владимир Доманевский. - Как результат, в области увеличилось число районов и хозяйств, которые достигли урожайности в 50-70 и выше ц/га". В нынешнем году, несмотря на позднюю весну, дождливое лето, сельскохозяйственными организациями области на 1 июля уже заготовлено 359 т кормовых единиц травянистых кормов - это более 9 ц кормовых единиц в расчете на условную голову скота, привел цифры губернатор.

"Реальных результатов здесь добивается только тот, кто любит свое дело всей душой и готов каждый день работать от зари до зари. Именно такие люди трудятся в сельскохозяйственной отрасли Могилевской области, и сегодня они присутствуют на церемонии награждения", - подчеркнул Владимир Доманевский.

Лучшим аграриям были вручены почетные грамоты облисполкома, дипломы и денежные премии. Некоторые были отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства, Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК.

Музыкальным подарком аграриям стал концерт популярного российского автора-исполнителя песен Сергея Трофимова.-0-

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Теги
АПК, Могилевская область, церемония
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