Лучших деятелей культуры области чествовали в Гродно

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премии имени Александра Дубко Гродненского облисполкома "За творческие достижения в области культуры и искусства" вручили сегодня в малом зале Гродненского областного драматического театра, передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатами премии по итогам 2016 года стали 14 творческих личностей: народные мастера и библиотекари, клубные и музейные работники, преподаватели, артисты, режиссеры и журналисты, художники и писатели.

"Подводим творческие итоги года. Каждый понимает, насколько важно поддерживать людей творчества. Ведь именно они создают наше духовное богатство и наследие. Мы сегодня гордимся нашей историей и культурой. А ведь делалось это все конкретными людьми. Именно они прославляли и продолжают прославлять Гродненщину далеко за пределами страны", - отметил во время церемонии награждения председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что и сегодня Гродненский регион богат талантами.

"За 20 лет, что вручается премия, ею отмечены свыше 200 человек. Это специалисты, творческие работники, коллективы, которые своим талантом, прежде всего, заслужили эти премии. Каждый из них - это пример, генератор новых произведений, достижений в сфере культуры. Они то, чем богата наша земля, то, чем мы всегда гордимся, то, что сплачивает народ", - отметил Владимир Кравцов. К слову, накануне юбилейной церемонии вручения была выпущена книга, рассказывающая о каждом из лауреатов премии за все годы.

В эти дни исполняется 80 лет со дня рождения основателя премии - бывшего губернатора Гродненской области, Героя Беларуси Александра Дубко. Церемония вручения стала одним из мероприятий, посвященных юбилею. Накануне была вручена именная премия в области образования. 12 января прошел круглый стол, посвященный юбилею знаменитого земляка. В фойе драмтеатра была открыта выставка, рассказывающая о жизненном пути Героя Беларуси, позже она будет представлена в здании Гродненского облисполкома.

Премия Гродненского областного исполнительного комитета имени Александра Дубко "За творческие достижения в сфере культуры и искусства" присуждается ежегодно с целью поддержки творческой инициативы и интеллектуального потенциала педагогов школ искусств, а также за личный вклад в развитие культуры и искусства, пропаганду национальных традиций, высокое профессиональное мастерство.-0-