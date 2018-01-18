Лучших начинающих исследователей выберут в Минской области

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области стартовал открытый фестиваль "Я - исследователь", во время которого будут определены лучшие исследовательские работы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

Фестиваль проводится с целью создания благоприятных условий для раннего выявления и раскрытия интеллектуального и творческого потенциала дошкольников и младших школьников. В нем поучаствуют воспитанники старшей группы (от 5 до 7 лет) учреждений дошкольного образования, а также ученики 1-4-х классов учреждений общего среднего образования Минской области и других регионов, города Минска. К участию в фестивале допускаются работы определенной тематической направленности.

Дошкольникам предлагается представить работы в номинациях "Ребенок и природа", "Мая Радзіма - Беларусь", "Необычное в обычном", "Бюро находок". Младшие школьники будут бороться за высокие места в номинациях "Математика, физика, техника, робототехника", "Естествознание" (живая природа), "Естествознание" (неживая природа), "Гуманитарные знания".

Фестиваль проходит в два этапа. На первом - районном (городском) по 26 января руководители работ - педагогические работники или законные представители детей - подают в оргкомитет заявку на участие и детскую работу исследовательского характера. Второй этап (областной) будет проходить с 29 января по 20 февраля в форме заочного отбора работ для финального испытания. Финал фестиваля состоится 5 марта на базе Минского областного института развития образования в форме открытой стендовой защиты работ с элементами интервью и беседы юных исследователей с членами экспертной группы.

По итогам фестиваля участники второго этапа получат сертификаты, а финалисты будут награждены дипломами. В дальнейшем детские работы могут быть использованы для публикации в различных изданиях.

Организаторами открытого фестиваля "Я - исследователь" являются управление образования Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-