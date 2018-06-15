15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших представителей рабочей молодежи Могилевской области определят 16 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Областной конкурс профмастерства пройдет в ОАО "Могилевхимволокно". Он соберет специалистов из 13 крупнейших предприятий области, которые поборются за звание лучшего в своей профессии. Среди участников токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, электросварщики, крановщики. Конкурсантам предстоит пройти два этапа - практический и теоретический. Уровень их подготовки оценят руководители структурных подразделений, мастера, ведущие инженеры и главные специалисты предприятий.
Могилевское областное объединение профсоюзов этот конкурс проводит в 11-й раз. На первых соревнованиях были представлены всего две профессии - токарь и фрезеровщик, а сейчас перечень компетенций значительно расширен. По словам председателя областного объединения профсоюзов Дмитрия Янкова, за время существования состязания в нем приняли участие более 400 молодых рабочих. Победители получают денежные призы и повышение квалификационного разряда.-0-
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