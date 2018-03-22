Лучших руководителей, инженеров-конструкторов и научных разработчиков определили в Витебской области

22 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной союз нанимателей (ВОСН) подвел итоги традиционных конкурсов на присвоение почетных званий "Лучший руководитель года", "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший научный разработчик" по результатам работы за 2017 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель союза нанимателей Владимир Туравинов.

Лауреатами конкурса среди руководителей предприятий, входящих в состав ВОСН, признаны генеральный директор ОАО "Инвет" Сергей Громадко (Верхнедвинский район), Евгений Езерский (РУП "СГ-ТРАНС", Новополоцк), Александр Капшуль (РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт"), Николай Коневалов (ДРУП "Госстройэкспертиза по Витебской области"), Георгий Костень (ОАО "Поставский молочный завод"), Владимир Матвеев (КПРСУП "Витебскоблдорстрой"), Владимир Пелогейко (ПУП "Витебсквторчермет"), Александр Свилович (филиал "Бумажная фабрика "Красная Звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК", Чашникский район), Василий Хаменок (ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов"), Юрий Заячковский (Витебское вагонное депо УП "Витебское отделение Белорусской железной дороги"), Дмитрий Тивалович (Браславский районный узел электросвязи Витебского филиала РУП "Белтелеком"), начальник Городокского района газоснабжения ПУ "Витебскгаз" Василий Автухов.

Конкурс среди инженерно-технических работников проводился в восьмой раз, но впервые сразу два его лауреата представляют предприятия малого и среднего бизнеса. Лучшими инженерами-конструкторами стали Дмитрий Смоляков из ЧПТУП "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" и представитель полоцкого ООО "Поинт" Александр Кузьмич. Они являются разработчиками инновационных, экспортно ориентированных изделий, при этом обоим победителям еще не исполнилось 30 лет.

Витебчанин Дмитрий Смоляков является разработчиком модели гидравлического автомобильного подъемника с рабочей платформой ВИПО-22, которая в основном поставляется на внешние рынки, а также пользующихся популярностью у клиентов компании моделей ВИПО-28 и ВИПО-12.

Ведущий инженер-конструктор ООО "Поинт" Александр Кузьмич выполняет работы, связанные с выходом полоцкой компании на европейский рынок. Так, в его активе разработка и организация производства эталонного платинового термометра "Поинт-25". Он предназначен для проверки средств измерения температуры, а также точечных измерений этого параметра в широком диапазоне температур. Прибор обладает высоким экспортным потенциалом, он будет востребован и отечественными потребителями, в частности, предприятиями Госстандарта.

Кроме того, областной союз нанимателей подвел итоги конкурса на присвоение почетного звания "Лучший научный разработчик года", который проводился во второй раз. Его лауреатом стала кандидат технических наук, декан факультета довузовской подготовки и профориентации Витебского государственного технологического университета Виктория Мурычева. За последнее время при ее непосредственном участии разработана технология получения композиционных материалов с тканой основой заданной пористости методом импрегнирования (пропитки), которая успешно внедрена на ЧП "Витма", в СООО "Белвест", ОАО "Белорусские обои" и некоторых других предприятиях.

Лауреаты почетных званий награждаются почетным дипломом и ценным подарком. Чествование победителей областного конкурса пройдет на ближайшем мероприятии союза.

Витебский областной союз нанимателей учрежден в 1999 году. Сегодня некоммерческое партнерство объединяет свыше 400 предприятий и организаций реального сектора экономики, при этом в последнее время прирастает за счет представителей малого и среднего бизнеса. Для привлечения новых членов союз модернизировал организационную структуру, создав районные советы нанимателей, на базе региональных отделений ВОСН планирует образовать межрайонные филиалы.-0-