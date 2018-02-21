Лучших стрелков из силовиков определят на турнире в Гродно

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучших стрелков из силовиков определят сегодня на турнире в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В меткости на базе тира спортивно-стрелкового комплекса Гродненской областной организационной структуры БФСО "Динамо" посоревнуются 14 команд. Представлять они будут практически все структуры силового блока и правоохранительных органов. В частности, свою команду представит Западное оперативное командование, военный комиссариат Гродненской области, УВД, областное управление МЧС, Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз, КГБ. На огневой рубеж выйдут представители пограничной и таможенной служб, Комитета госконтроля, прокуратуры и областного суда. Свою команду делегируют ветераны Вооруженных Сил, а также Гродненский облисполком.

"Правила предусматривают, что в составе команды выступит руководитель того или иного ведомства, а также по два специалиста. Победителей будут определять как в лично, так и в командном зачете", - рассказали в управлении облисполкома.

Участникам предстоит вести борьбу в трех дисциплинах. Из пневматического пистолета нужно поразить мишени на дистанции 10 м, из пистолета Макарова - 25 м. Упражнение при стрельбе из малокалиберной винтовки предусматривает расстояние до мишени 50 м.

Соревнования по стрельбе среди команд правоохранительных ведомств проводятся на призы председателя Гродненского областного исполнительного комитета и приурочены к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Как отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, турнир планируется сделать традиционным.-0-