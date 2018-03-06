Лучших животноводов региона чествовали в Витебске

6 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали лучших животноводов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Животновод филиала "Вировлянский" ИП "Детскосельский-Городок" Городокского района Елена Гойлова, председатель Городокского райкома профсоюзов АПК Татьяна Груганова и главный зоотехник УП "Северный" Городокского района Наталья Милевская.

В торжественном мероприятии, которое прошло в Доме культуры Витебской государственной академии ветеринарной медицины, приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев, а также руководители районов области.

Оператор машинного доения 6 разряда сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз им. Машерова" Сенненского района Наталья Гордецкая.

Учащаяся 4 курса отделения "Зоотехния" аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины Кристина Беляева.

Николай Шерстнев отметил, что в животноводческой отрасли региона занято около 15,5 тыс. человек, большинство из них - женщины. "При этом труд животноводов очень тяжелый, его надо уважать, а людей, занятых животноводством, надо благодарить. Надеюсь, сегодня будет положено начало традиции чествования лучших доярок, зоотехников, ветврачей и представителей других специальностей", - подчеркнул губернатор.

Оператор машинного доения коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия им.Черняховского Дубровенского района Анна Авдеенко и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Оператор машинного доения 6 разряда сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз им. Машерова" Сенненского района Наталья Гордецкая.

Он отметил, что регион может гордиться своими достижениями. "У нас есть предприятия, которые входят в число лучших в республике. И это достижение специалистов, профессионалов своего дела, людей неравнодушных и всецело преданных профессии", - сказал Николай Шерстнев.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло вручает почетную грамоту Министерства оператору машинного доения филиала СПК "Прожектор" ОАО "Витебскхлебпром" Лепельского района Ирине Пшонко.

Председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Виктор Гуторов в беседе с корреспондентом БЕЛТА сообщил, что инициатива наградить лучших животноводов принадлежит профсоюзу. Идея сразу же нашла одобрение и поддержку у областных и районных властей. "Как правило, 70% доходов каждого хозяйства составляет выручка от продукции животноводства. И поэтому нет ничего удивительного в том, что мы решили уделить этим специалистам больше внимания. Здесь собрались лучшие представители отрасли. А поскольку большинство из них - женщины, то время мероприятия мы специально подобрали в канун 8 Марта. Наши женщины заслуживают особо теплых слов признательности за свой нелегкий труд. В первую очередь это доярки, которые получают по 7-10 тыс. т молока от коровы, - сказал он. - Мы понимаем, насколько тяжел труд в сельскохозяйственном производстве. И знаем, что многие из них незаменимы. Поэтому старались организовать для передовиков праздник с вручением заслуженных наград, цветов, подарков и концертом".

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло вручает почетную грамоту Министерства главному зоотехник у УП "Северный" Городокского района Наталье Милевской.

На церемонии чествования

На торжество приехали 150 лучших работников животноводства, более 40 из них награждены почетными грамотами и благодарностями облисполкома, отраслевого министерства, республиканского и областного комитетов профсоюза работников АПК. -0-

Фото Александра Хитрова