Лучший строительный студотряд Витебской области отправится в российский Белоярск

5 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучший строительный студотряд Витебской области отправляется в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа Югра России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.
Тесное сотрудничество между учебными заведениями Витебской области и Белоярским районом налажено с 2016 года, когда между данными регионами было подписано соглашение об установлении побратимских отношений. С того времени учащиеся строительных специальностей в составе сводного студенческого строительного отряда "Ермак" имени героя Советского Союза И.Х.Баграмяна проводят летний трудовой семестр на ответственных объектах Белоярска. По итогам 2017 года в конкурсе "Трудовой семестр" этот отряд был признан лучшим выездным строительным отрядом Беларуси.
В текущем году 10 бойцов этого студотряда проведут трудовую вахту в Белоярском районе в третий раз. "В перерывах между работой, которая продлится до конца августа, студотрядовцы примут активное участие в спортивной жизни Белоярска, поучаствуют в футбольных матчах, соревнованиях по волейболу и стритболу", - добавили в комитете.-0-
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