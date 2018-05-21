21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшую артиллерийскую батарею определят на Осиповичском полигоне, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Состязание на звание лучшей артиллерийской батареи ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил проходит с 21 по 25 мая на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады Осиповичский. "В соревнованиях принимают участие лучшие артиллерийские батареи в своих группах артиллерии отдельных механизированных бригад оперативных командований. В текущем году это артиллерийские батареи 191-й группы артиллерии 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, а также артиллерийская батарея 350-й группы артиллерии 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования", - рассказали в Минобороны.

Для участия в состязании каждая артиллерийская батарея совершила передвижение комбинированным способом, заняла назначенный район на полигоне и подготовилась к выполнению учебно-боевых задач. Данные задачи выполнялись в условиях жестких тактических нормативов и оценивались членами судейской комиссии.

Как отметили в Минобороны, по итогам состязания передовой опыт и методики подготовки личного состава артиллерийских подразделений будут обобщены и распространены в воинских частях ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил.-0-