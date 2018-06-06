Лучшую автоледи Минской области определят 8 июня в Заславле

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной этап республиканского молодежного конкурса "Автоледи - 2018" пройдет 8 июня в Заславле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

На победу в конкурсе претендуют 13 автолюбительниц из Борисова, Воложина, Вилейки, Дзержинска, Жодино, Логойска, Минского района, Мяделя, Слуцка, Солигорска, Столбцов, Узды и Червеня. "Откроет соревнования областной молодежный автопробег "Мы помним и гордимся!", во время которого девушки на своих авто в сопровождении колонны байкеров направятся к памятному знаку воинам Красной Армии, партизанам и подпольщикам, освободившим 3 июля 1944 года Заславль от фашистских оккупантов, возложат цветы", - рассказали в БРСМ.

Что касается конкурсных заданий, то девушкам предстоит продемонстрировать отличный уровень знаний ПДД, умение выполнять элементы практического экзамена по вождению, а также творчески презентовать себя и свой автомобиль. Лучшая автоледи представит Минскую область в финале конкурса.

"Кроме того, всех участниц и болельщиков ждут показательные выступления от байкеров Минского района, выступление творческих коллективов Заславля, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях от волонтеров областной организации Красного Креста", - отметили в БРСМ.

Организатор соревнований - Минская областная организации ОО "БРСМ". Поддержку оказывает Миноблисполком, областное объединение профсоюзов. Проект призван привлечь внимание общественности к вопросам безопасного дорожного движения.-0-