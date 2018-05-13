Лучшую автоледи Могилевской области выберут в Славгороде

13 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областной этап республиканского молодежного конкурса "Автоледи-2017" пройдет 9 июня в Славгороде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В состязании будут представлены участницы из Могилева, Глуска, Славгорода, Бобруйского района и Шклова. Им предстоит сразиться в шести номинациях: "Леди за рулем", "Автомобиль леди", "Леди опытный водитель", "Сама себе мастер", "За рулем - женщина!" и "Я - Леди!", где девушки продемонстрируют знания правил дорожного движения, умение виртуозно управлять авто, а также свои творческие способности и артистизм.

Победительница и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками.

По итогам испытаний профессиональное жюри определит лучшую "Автоледи", которая представит область на республиканском этапе конкурса 19-20 июня в Гродно.

На республиканском молодежном конкурсе "Автоледи-2016" участница из Могилевской области Виктория Анищенкова (из города Круглое) заняла третье место.

"Главная задача проекта - привлечение молодежи к активному отдыху, популяризация любительского женского автоспорта, повышение профессионального уровня женщины-водителя, ее авторитета как участника дорожного движения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения", - отметили собеседники.

Организатором областного этапа выступают областной комитет БРСМ и УГАИ УВД Могилевского облисполкома.-0-