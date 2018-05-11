Лучшую многодетную семью Минска 2018 года определят 16 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь семей примут участие в городском конкурсе "Лучшая многодетная семья 2018" в Минске 16 мая. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Минского городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный день семьи (12 мая) был провозглашен ООН 25 лет назад. "В этом году праздничные мероприятия в столицы стартовали еще 26 апреля - спортивным фестивалем среди многодетных семей 26 апреля. 16 мая в городском дворце детей и молодежи проведем ежегодный конкурс на лучшую многодетную семью, - рассказала Татьяна Кравченко. - В этом году Ленинский район не будет участвовать, остальные районы столицы представят семьи-победители отборочных этапов - пама, мама и трое детей (младшему должно быть не менее 5 лет)".

Тематика состязания связана с Годом малой родины. Участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и сплоченность в конкурсах "Семейный герб", "Визитная карточка", творческом и конкурсе-сюрпризе в виде интервью.

Картину праздничных мероприятий дополнила директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева. Она пригласила всех 12 мая на "Марафон семейных чудес" в парке им. Горького. Гостей ждут многочисленные интерактивные площадки, спортивные и развлекательные мероприятия, например, круговая тренировка на тренажерах, мастер-классы по тайбо.

16 мая в сотрудничестве с театрами Минска в Доме бракосочетаний Мингорисполкома пройдет акция "Семья всех ценностей дороже". "Сначала психолог проведет консультацию с парами, подающими заявление на вступление брак. А затем мы проведем беспроигрышную лотерею - будущим молодоженам будут вручены билеты в театр", - заключила Екатерина Мальцева.-0-