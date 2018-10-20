"Лунную ночь" устроят в Минском планетарии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий сегодня приглашает любителей астрономии вместе отметить Международную ночь наблюдения за Луной, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Дата выпадает на 12-й лунный день, когда Луна освещена на 84,5%. Ее можно будет рассмотреть в телескоп. Также гости узнают много интересных фактов о спутнике Земли. С 16.00 в звездном зале планетария для детей и взрослых пройдут показы тематических полнокупольных фильмов, в том числе фильма “Луны далеких планет”, который редко появляется в афише.

В 20.00 состоится научно-популярная лекция "За линией терминатора". О том, что и как можно узнать о Луне, не покидая планету, расскажет победитель международной олимпиады по астрономии, основатель астрономической школы "Млечный Путь" Галина Алуф.

При хорошей погоде с 19.00 до 21.30 всех приглашают полюбоваться лунными пейзажами в Обсерватории.-0-