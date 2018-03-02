Лыжные гонки устроят 3 марта в парке 900-летия Минска

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Чижовская лыжня" пройдет в Минске 3 марта, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.
Мероприятие посвящено празднованию 80-летия со дня образования района. На лыжероллерной трассе парка имени 900-летия Минска за место на пьедестале поборются около 250 лыжников со всей республики.
В программе значатся восемь стартов. Соревнования проводятся в разных возрастных категориях среди юношей и девушек. Лыжники 2003-2006 годов рождения пробегут дистанцию 1,5 км, ребята постарше (1999-2002 годов рождения) - 3 км. Начнутся гонки в 10.30.
Организаторами спортивного мероприятия выступают администрация Заводского района, газета "Вечерний Минск", ГУ "Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска" и др.-0-
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