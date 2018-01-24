24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лыжные трассы проложены практически у всех школ Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе воспитательной и социальной работы главного управления образования Гродненского облисполкома.

В регионе с наступлением снежной и морозной погоды было решено максимально привлечь школьников к занятиям физической культурой на свежем воздухе, познакомить их поближе с зимними видами спорта. "Возле школ области проложено свыше 350 лыжных трасс. Появились они практически у каждой школы", - отметили представители облисполкома. В основном учреждения образования в регионе обеспечены и необходимым инвентарем. В среднем по области этот показатель составляет 74%. Например, в Лиде лыжами школьники обеспечены на 100%, в Щучинском районе - на 94%.

Также у школ региона залито около 400 катков и ледовых площадок, почти три десятка из них - полноценные хоккейные коробки. Катания для детей организуются не только на уроках физкультуры, но и во внеурочное время. Коньки в программу обучения не входят, однако в некоторых школах есть необходимый инвентарь для занятий хоккеем, катания на коньках. Например, обеспеченность коньками в школах Новогрудского района превышает 90%.

В ряде учреждений образования созданы пункты проката, где необходимый инвентарь школьники и их родители могут взять и во внеурочное время.

Зимний сезон в области открылся и на общественных катках. Они, как и пункты проката, действуют во всех районах области. На минувшей неделе начал работу и парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно, где для отдыхающих доступны горнолыжные и тюбинговые трассы.-0-