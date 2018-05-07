Магазины Минска ко Дню Победы предлагают скидки ветеранам ВОВ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины Минска в честь праздника Победы предлагают скидки ветеранам ВОВ, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, ОАО "ЦУМ Минск" по 15 мая предоставляет ветеранам скидку 20% на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные, 30% - на услуги швейной мастерской, на оверлочивание ковровых изделий.

УП "Кирмаш" по 10 мая снижает цены на 15% на все непродовольственные товары и организует бесплатную доставку крупногабаритных товаров.

Универмаг "Беларусь" 9 мая ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам предоставляет скидку 25% на все непродовольственные товары и 10% - на продовольственные. Кроме того, будут бесплатно предоставлены дополнительные услуги: подгонка швейных изделий, оверлочивание ковровых изделий, доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров.

В ОАО "ГУМ" 10 мая для всех покупателей скидка 20% на все непродовольственные товары; с 7 по 9 мая скидка по дисконтной карте 25% на непродовольственные товары, а также доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров.

Торговый дом "На Немиге" по 9 мая предоставляет скидку 22% на все непродовольственные и 5% - на продовольственные товары.

Магазины ООО "Евроторг" снижают цены на 15% на 400 позиций товаров промышленной группы. Действует программа "Е-плюс. Добрый процент", предоставляющая скидку 5% при покупке товаров для ветеранов и участников ВОВ.

В гипермаркетах "Гиппо" 9 мая пенсионерам скидка 7% на всю продукцию, кроме алкоголя, пива, табака, фасовочной продукции при предъявлении оригинала пенсионного удостоверения и карты "Асоба".

В фирменной торговой сети также проводят акции с предоставлением скидок Минский механический завод им.С.И.Вавилова, "Центр Моды", Оршанский льнокомбинат, "Витэкс", "Атлант" и др.

Наборы конфет и шоколад "Коммунарка" оформлены тематическими стикерами, а ОАО "Минск Кристалл" выпустил линейку классических водок "Офицер. Доблесть", "Офицер. Честь", "Офицер. Отвага", а также сувенирную продукцию с военной тематикой (фляжки, пистолеты, автоматы), пользующейся в праздники повышенным спросом.

"Минскхлебпром" предлагает пряничную продукцию и торты с праздничной символикой. Также предприятие организовало 2 мая в Республиканском интернате ветеранов войны и труда для ветеранов и участников ВОВ дегустацию мучных кондитерских изделий.-0-