Магазины Минска в праздничные дни не допустили сокращения ассортимента и скачков цен

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска в предпраздничные и праздничные дни не допустили сокращения ассортимента товаров массового спроса и резких скачков цен, сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сравнительный анализ позволяет говорить о сохранении и даже некотором снижении уровня цен на продукты питания к новогодним торжествам в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016-го. Мониторинг проводился ежедневно. Если в предыдущие годы в конце декабря - начале января поступали многочисленные обращения граждан, связанные с предпраздничной торговлей, то в настоящее время они носят единичный характер. Контроль за формированием цен и соответствием заявленных скидок действительному предложению продолжается, разрабатывается система мер по сдерживанию роста потребительских цен и развитию конкуренции на 2018 год", - отметила Нина Емельянова.

В ноябре-декабре реализовано 3,1 млн бутылок шампанского и 660 тыс. детских новогодних подарков, что на 5% и на 10% соответственно больше, чем накануне прошлых новогодних праздников. В этот период проводилось большое количество распродаж, рекламных акций, предоставлялись скидки на товары.

23 декабря во всех районах города прошли рождественские ярмарки, в которых приняли участие 340 организаций торговли, продано товаров на Br330 тыс. В новогоднюю ночь на главной праздничной площадке у Дворца спорта минчане и гости столицы потратили свыше Br33 тыс.

C 3 по 7 января организовано торговое обслуживание XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси и соревнований "Золотая шайба". В "Чижовка-Арене" работало 20 буфетов и торговых точек, болельщикам предлагался разнообразный ассортимент продукции общественного питания и сувениров. Общий объем продаж составил около Br140 тыс.

Нина Емельянова рассказала и об итогах конкурса на лучшее оформление к Новому году. Победителями среди крупных торговых объектов признаны ЦУМ, ГУМ, "Корона" по ул. Корженевского, ТЦ "Столица", среди малых объектов торговли - магазины №3 ОАО "Заводской райпищеторг", №7 Минского хладокомбината №2, салон посуды "Сквирелл" по ул. Мясникова, "Златка" по ул. Куйбышева. Кроме того, были выбраны лучшие районные новогодние елки, объекты питания и бытового обслуживания.-0-