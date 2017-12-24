Магазины Минска в преддверии Нового года предлагают скидки до 70%

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" проходят в преддверии Нового года в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Так, ОАО "ЦУМ Минск" 28 декабря предложит скидку 20% на непродовольственные товары, ОАО "ГУМ" - 22% на непродовольственные товары и на 5% на продовольственную группу. Держатели дисконтных карт ГУМа 25, 26 и 27 декабря смогут купить непродовольственные товары со скидкой 25%, а также продовольственные со скидкой 7%.

ТКУП "Универмаг Беларусь" проводит акцию по снижению цен на 20% на непродовольственные, на 5% на продовольственные товары 26 декабря. 24 декабря для всех покупателей скидка составляет 22% на непродовольственную группу, а для пришедших в новогодних шапках, масках или другой подобной атрибутике - 25%. Для держателей дисконтных карт днями скидок будут 29, 30 и 31 декабря (товары подешевеют на 22%, продовольственные - на 5%).

ООО "Торговый дом "На Немиге" снижает цены каждую среду, субботу и воскресенье декабря на 22% на непродовольственные товары и на 5% на продовольствие. Держатели дисконтных карт каждую пятницу получат скидку до 25% на непродовольственные товары. В УП "Кирмаш" скидки 22% доступны каждую среду и пятницу.

Магазины торгового центра "Столица" предлагают скидки от 5% до 50% по 31 декабря. ОАО "Трикотажторг" (ул. Платонова, 30/2) продают товары отдельных производителей со снижением цен от 35% до 70% по 31 декабря.

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) каждый понедельник объявляет скидки на 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от двух единиц), каждую среду на 15%, а каждую пятницу на 17% - на товары стоимостью более Br1. По 31 декабря здесь можно сэкономить до 35% от стоимости при покупке отдельных групп товаров и 18% при приобретении холодильников "Атлант". ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) предоставит скидки 15% на отдельные группы товаров 28 и 29 декабря; ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - 15% на некоторые группы товаров по 31 декабря; ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) - 15% - 25 и 26 декабря; ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - 15% - каждый четверг; ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) - от 10% до 25% - по 31 декабря; ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - 15% - 26 и 28 декабря и 35% на отдельные группы товаров.

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) предлагает скидку 20% каждую среду; ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - каждую среду и четверг (15%); ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул. Притыцкого, 40) - каждую субботу и воскресенье (20%); ЗАО "Лянок" (просп. Независимости, 46) - каждую среду и субботу (18%); ЗАО "Для дома" (ул. Ландера, 4) - каждый четверг и субботу (15%); ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) - 28 и 30 декабря на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6" (20%).

ЗАО "Универсам "Кунцевщина" (ул. Матусевича, 75) 24 и 25 декабря предлагает покупателям скидки на все непродовольственные товары (15%). Кроме того, каждый понедельник в отделе "Стройка" товары можно приобрести на 10% дешевле. Каждый вторник такая же скидка предусмотрена в отделе "Товары для дома и семена".

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-