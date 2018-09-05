"Маленькую балерину" из бронзы установят в Гомеле

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Скульптурную композицию "Маленькая балерина" откроют в Гомеле накануне IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод" 14 сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции режиссер концертов и фестивалей международного уровня, директор детской хореографической школы искусств Петр Свердлов, передает корреспондент БЕЛТА.
Композиция разместится у входа в детскую хореографическую школу искусств Гомеля. Отлитая из бронзы юная танцовщица словно замерла в четвертой позе классического танца.
По задумке скульптора Владимира Андрианова, композиция символизирует стремление развиваться, двигаться вверх, покорять новые творческие высоты. В 120-сантиметровой скульптуре воссоздан собирательный образ воспитанниц хореографической школы. Мастеру удалось передать легкость и возвышенность маленькой балерины.
Открытие композиции накануне масштабного форума подчеркивает значимость и сильные традиции гомельской хореографической школы, сказал Петр Свердлов.-0-
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