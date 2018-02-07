Малоинвазивные операции на грудной клетке проводят в Витебске

7 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Методику малоинвазивного исправления воронкообразной деформации грудной клетки освоили в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением областной клинической детской больницы Евгений Лопатнев.

"У нас уже прооперировано 5 пациентов. Функциональный и косметический результат хороший", - подчеркнул завотделением. Он пояснил, что освоенная методика называется торакопластика по Нассу (по фамилии врача). Она применяется для хирургического лечения воронкообразной деформации груди (первые операции доктор Насс провел в 1980-х).

"Методика признана во всем мире и сейчас входит в так называемый золотой стандарт лечения упомянутой патологии. Преимущества этой операции в том, что она малоинвазивная, не очень продолжительная по времени, менее травматичная. Она выгодно отличается от других способов тем, что позволяет избежать тяжелых вмешательств на ребрах, у пациента не остается большого обезображивающего рубца", - рассказал Евгений Лопатнев.

По его словам, точного учета детей, которые имеют такую деформацию грудной клетки, не ведется. Считается, что подобные проблемы есть у 0,3-2,5% детского населения. "В хирургической коррекции нуждаются не все. Нарушения функции внутренних органов, деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем возникают в некоторых случаях. В основном же речь идет о комплексе неполноценности, который возникает у подростков: они стесняется сверстников, не могут раздеться на пляже и т.д.", - рассказал врач.

Первыми в Беларуси по методике Насса стали работать врачи в Гродно. -0-