Малый и средний бизнес в 2017 году увеличил платежи в бюджет Минской области на 21%

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи в бюджет Минской области от субъектов малого и среднего предпринимательства возросли на 21% в 2017 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

"Субъектами малого и среднего предпринимательства в 2017 году в консолидированный бюджет области уплачено Br1164,9 млн, или 121% к уровню 2016 года в текущих ценах. Доля их платежей составила 33,3%", - отметили в пресс-центре.

В частности, от 36 642 индивидуальных предпринимателей в бюджет в прошлом году поступило платежей в сумме Br63,8 млн, что на Br8,3 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Темп роста поступлений - 115%.

По состоянию на 1 января 2018 года в Минской области было зарегистрировано 57 706 субъектов малого и среднего бизнеса.

Как ранее сообщалось, доля платежей от негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области в 2017 году составила 44,8%.-0-