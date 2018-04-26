МАПИД проводит эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа за 64 часа

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАПИД проводит эксперимент, во время которого планируется смонтировать двухэтажный коттедж менее чем за три дня, сообщили БЕЛТА в ГПО "Минскстрой".

Понаблюдать за ходом работ впервые в Беларуси со специально организованной смотровой площадки, а также онлайн с 25 апреля по 27 апреля с 9.00 до 19.00. Дом появится на выставочной площадке СУ-246 в Шабанах. Всего конструкций 37, они крепятся между собой на болтовых соединениях с последующей механизированной заделкой стыков, что значительно упрощает монтаж для индивидуальных застройщиков.

Уникальный проект создан проектным управлением предприятия с учетом имеющегося опыта строительства малоэтажных жилых комплексов в пригороде столицы - Зацени и Бубнах. Изделия для коттеджа произведены на высокотехнологичной линии паллет. Предусмотрена возможность объединения коттеджей путем блокировки в жилые комплексы - таунхаусы.

Монтаж коттеджа начался 25 апреля в 00.00. На первом этаже по проекту будут находиться тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором - две жилые (14,1 и 13,4 кв. м) комнаты и ванная. Монтажники работают вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно ведется утепление однослойных панелей минераловатными плитами. Стоимость квадратного метра будет официально опубликована на сайте предприятия после завершения объекта.

На выставочной площадке СУ-246 в Шабанах со временем построят еще несколько коттеджей. Возможности МАПИДа представлены и на международной площадке - форуме RESTA-2018, который проходит 25-28 апреля в Вильнюсе.-0-

Фото с сайта ГПО "Минскстрой"