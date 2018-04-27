МАПИД возвел двухэтажный коттедж за 65 часов 42 минуты

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа - предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты, передает корреспондент БЕЛТА.
Дом появился на выставочной площадке СУ-246 в микрорайоне Шабаны в Минске. Монтаж коттеджа начался 25 апреля в 00.00. На первом этаже находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором - две жилые комнаты (14,1 кв.м и 13,4 кв.м) и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами. За ходом работ впервые в Беларуси наблюдали со специально организованной смотровой площадки, а также онлайн с 25 апреля по 27 апреля с 9.00 до 19.00. По подсчетам предприятия, видеотрансляция набрала более 100 тыс. просмотров.
Цена квадратного метра стала известна по окончании работ: базовая стоимость, в которую входят фундамент, комплект железобетонных изделий с монтажом, кровля, окна, входные двери, отделка фасада (с утеплением), штукатурные работы, - Br1 тыс.
По словам генерального директора предприятия Николая Милошевского, это только первый проект. Через пару недель на площадке снова начнется строительство, и к концу июня рядом с этим коттеджем будут возведены еще два. "Цель этого проекта - показать, что в такой короткий срок действительно реально построить из наших конструкций комфортный дом для одной семьи", - отметил он.
Всего использовано 37 конструкций. Они крепятся между собой на болтовых соединениях с последующей механизированной заделкой стыков, что значительно упрощает монтаж для индивидуальных застройщиков. Гендиректор МАПИДа подчеркнул надежность коттеджа.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4264 BYN
|2.423 BYN
|2.429 BYN
|USD
|2.0094 BYN
|2.005 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2056 BYN
|3.196 BYN
|3.21 BYN