МАПИД возвел двухэтажный коттедж за 65 часов 42 минуты

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа - предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты, передает корреспондент БЕЛТА.

Дом появился на выставочной площадке СУ-246 в микрорайоне Шабаны в Минске. Монтаж коттеджа начался 25 апреля в 00.00. На первом этаже находятся тамбур, холл, кухня-столовая и санузел, на втором - две жилые комнаты (14,1 кв.м и 13,4 кв.м) и ванная. Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать часов. Параллельно велось утепление однослойных панелей минераловатными плитами. За ходом работ впервые в Беларуси наблюдали со специально организованной смотровой площадки, а также онлайн с 25 апреля по 27 апреля с 9.00 до 19.00. По подсчетам предприятия, видеотрансляция набрала более 100 тыс. просмотров.

Цена квадратного метра стала известна по окончании работ: базовая стоимость, в которую входят фундамент, комплект железобетонных изделий с монтажом, кровля, окна, входные двери, отделка фасада (с утеплением), штукатурные работы, - Br1 тыс.

По словам генерального директора предприятия Николая Милошевского, это только первый проект. Через пару недель на площадке снова начнется строительство, и к концу июня рядом с этим коттеджем будут возведены еще два. "Цель этого проекта - показать, что в такой короткий срок действительно реально построить из наших конструкций комфортный дом для одной семьи", - отметил он.

Всего использовано 37 конструкций. Они крепятся между собой на болтовых соединениях с последующей механизированной заделкой стыков, что значительно упрощает монтаж для индивидуальных застройщиков. Гендиректор МАПИДа подчеркнул надежность коттеджа.

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