"Марафон добрых дел" в поддержку детей с инвалидностью пройдет в Минске 17 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный фестиваль "Марафон добрых дел" для детей с инвалидностью пройдет в Минском дворце детей и молодежи 17 марта, сообщили БЕЛТА во дворце.

Состоятся концерт с участием юных артистов, мастер-классы, игры, будут представлены танцевальные номера. В программе значится шоу мыльных пузырей, развернется игровой городок "Полесье". Родители смогут проконсультироваться у юристов и психологов по волнующим их вопросам. Для гостей предусмотрены сладкие подарки.

Также с 26 марта по 6 апреля Биржа социальных проектов и школы волонтеров "Сегодня" креативно-инновационного центра дворца приглашает неравнодушных минчан принять участие в городской благотворительной акции "Недели Добра". Она направлена на поддержку столичных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, куда планируется передать развивающие тренажеры (бизиборды).

Такие обучающие доски востребованы и помогут детям с инвалидностью в развитии мелкой моторики. Организаторы готовы предоставить участникам акции инструкции по изготовлению бизибордов.-0-