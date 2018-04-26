Марафон "Поезд памяти" стартует 27 апреля в Витебске

26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Марафон "Поезд памяти", посвященный 73-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ВЛКСМ, стартует 27 апреля в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Трехдневная акция проводится во время республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Откроет ее "Диалог поколений" на тему "Взгляд сквозь года", который состоится на базе Дворца творчества детей и молодежи. В нем примут участие молодежь, актив областных организаций БРСМ, "Белая Русь", областного отделения Белорусского фонда мира, профсоюзных организаций. Приглашены также ветераны комсомольского движения. В качестве экспертов выступят представители областных и городских властей, депутаты, лидеры общественных объединений. Основными аспектами дискуссии станут вопросы патриотического воспитания молодежи и преемственности поколений.

Программа марафона включает митинг у памятника погибшим комсомольцам-подпольщикам в Железнодорожном районе Витебска, возложение цветов к памятнику известного подпольщика и партизана Константина Заслонова в Орше, посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где ветераны комсомольского движения вручат новым членам БРСМ молодежные билеты. В ходе путешествия ребят ждет много творческих мероприятий: конкурс на лучший кубрик, историческая викторина, конкурсы на лучшее фото и видео.

Марафон проводится с целью популяризации истории и достопримечательностей Беларуси, гражданско-патриотического воспитания молодежи и вовлечения ее в социально значимую общественную деятельность.-0-