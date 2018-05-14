14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон "Все краски жизни для тебя" 16 мая примет Молодечно, сообщила БЕЛТА второй секретарь Минского областного комитета БРСМ Екатерина Кананович.

Волонтеры движения "Доброе сердце" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома, Молодечненского райисполкома постараются помочь семилетнему молодечненцу Святогору Кучко. Для этого с участием звезд белорусской эстрады пройдет благотворительный концерт. Собрать деньги на лечение мальчика помогут Анастасия Тиханович, Герман Титов, Георгий Колдун, Дмитрий Королев, Гюнешь, шоу казачьей песни "Маме нравится", поп-группа Las Vegas и другие. Приглашаются все неравнодушные к беде ребенка. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Дворца культуры города.

Святогор с рождения страдает одним из дефектов, укорачивающих нижнюю конечность. Несмотря на заключение врачей, этот необычайной силы духа мальчик всеми силами стремится побороть врожденные недуги. Он занимается в художественной школе, посещает наравне со здоровыми сверстниками общеобразовательную школу, по выходным - воскресную школу при Свято-Покровской церкви в Молодечно, очень много читает и старается во всем помогать родителям.

Организаторы мероприятия призывают всех людей с добрыми сердцами и открытыми душами присоединиться 16 мая к марафону "Все краски жизни для тебя" и помочь Святогору.

Благодаря марафону БРСМ в 2009 году силами всех неравнодушных молодечненцев была спасена жизнь Елизаветы Мороз. Девочка, которая нуждалась в пересадке почек, уже стала взрослой и живет полноценной и яркой жизнью.

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" - визитная карточка волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце". Главная цель проекта - популяризация идей благотворительности и милосердия в обществе, оказание психологической поддержки детям и подросткам - воспитанникам социальных учреждений, молодым людям с особенностями психофизического развития, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся в дорогостоящих операциях.-0-