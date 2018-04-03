Маркетинг "Карты гостя Минска" базируется на исследовании спроса

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маркетинг "Карты гостя Минска" в пяти форматах базируется на исследовании рынка Беларуси и Европы, сообщил сегодня журналистам директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 100 человек с момента запуска продаж купили или заказали "Карту гостя". У нас есть уже более тысячи подписчиков, более 5 тыс. человек посетили сайт. Мы мониторим ситуацию, - отметил Борис Васильев. - Но это пилотный проект, и попасть в десятку с самого начала невозможно. Не всегда формат и наполнение полностью устраивает клиентов. Поэтому мы провели социологическое исследование, опросили более 250 человек, изучили мнение в точках продажи, провели консультации с Министерством спорта и туризма, соответствующим комитетом горисполкома, Информационно-туристским центром. И пришли к различным вариантам наполнения форм карт".

В результате 2 апреля стартовал выпуск карт в пяти форматах. Будут представлены карты VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом 16 различных типов, которые отличаются по времени действия (от 24 часов до 12 месяцев), по наличию или отсутствию проездного билета. Карты обойдутся в сумму от Br5,5 до Br69. "Например, VIP - это вид карты, который включает в себя наибольшее количество бесплатных аттракций. Это 11 музеев, зоопарк. Кроме того, сюда входит безлимитный проезд на автотранспорте и 10 поездок в метро. В то время как из карт премиум услуги транспорта исключены. И так далее", - пояснил Борис Васильев.

Также при выработке этих форм карт учтены мнения минчан, которым проект, особенно возможности посещения музеев, интересен не менее, чем гостям столицы. "Разработан такой продукт, как карта эконом на 12 месяцев. Она позволяет посещать различные объекты и стоит Br18. Мы рассчитываем, что она будет интересна людям, которые долгое время находятся в Минске", - добавил он.

Все виды карт имеют бонусы в виде трехлетних скидок в гостиницах, точках торговли и общепита (они не распространяются на музеи и туристические автобусы).

Продажи "Карты гостя" стартовали 17 января 2018 года. К проекту на начальном этапе подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей. Интерес к сотрудничеству проявляют и другие учреждения, в том числе в районах. Подробную информацию о стоимости карт, предлагаемых услугах и местах продаж можно узнать на сайте www.minskpass.by.-0-