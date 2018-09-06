"Машина добра" доставит 7 сентября в Краснополье подарки детям с особенностями развития

6 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Финал областной благотворительной акции "В школу с добрым сердцем" проведут 7 сентября в Краснополье, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В этот день в районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отправится "Машина добра" с подарками. Волонтеры движения "Доброе Сердце" организуют для детей праздник с участием сказочных персонажей и игровой программой. Они также передадут канцелярские принадлежности и спортивные товары, которые собирали на протяжении месяца в универмаге "Центральный" Могилева.

В настоящее время в Краснопольском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации находятся 17 детей в возрасте от 5 до 14 лет с особенностями развития. Пятеро из них находятся на домашнем обучении.-0-