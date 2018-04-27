27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машины ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки начали работать в Минске, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В каждом районе Минска заработали программно-аппаратные комплексы "Паркрайт". Они автоматически фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. По аналогии с фотофиксацией нарушений скоростного режима к ответственности привлекается собственник транспортного средства, также будут направляться письма со штрафами", - рассказал Андрей Зырянов.

"Мы сначала делаем так называемую маску, то есть отбиваем GPS-координаты - там где нельзя ставить машины и где можно. В этих местах прибор начинает работать. Не сотрудник нажимает на кнопку при виде стоящей с нарушением машины, а прибор сам фиксирует. У нас будет несколько масок, в первую очередь центральная часть города. Мы будем отрабатывать обязательно болевую точку на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка. Сейчас в каждом районе есть минимум по одной маске. Они запущены и параллельно будем делать другие, чтобы была вариантность для работы", - пояснил заместитель начальника УГАИ.

Говоря о "правиле пяти минут", Андрей Зырянов подчеркнул, что машины с прибором проезжают в одном месте два раза - фиксируют нарушение дважды. Что касается парковки на местах для инвалидов, прибор планируется дополнительно настраивать. "Пока еще не касаемся таких сложностей. Но, конечно, будем отрабатывать это, надо будет "учить" прибор", - отметил правоохранитель.

В Национальном аэропорту Минск работает также подразделение ГАИ Минска, оснащенное новым комплексом. "Здесь проблема остановки и стоянки очень актуальна. Многие не хотят ставить машину на стоянки, хотя мест достаточно - все пытаются припарковаться на полосе, где мешают движению общественного транспорта, перекрывают пешеходные переходы, не обеспечивается зона видимости. Все хотят поставить машину непосредственно у выхода и встреть там своих друзей и знакомых, - отметил Андрей Зырянов. - Мы над этим работаем, сейчас это будет контролироваться в автоматическом режиме. То есть машина ГАИ с комплексом будет двигаться по территории аэропорта, фиксируя все нарушения правил остановки и стоянки. Это будет планомерная работа по данному направлению, пока не будет снята проблема. Если люди поймут, что контроль достаточно жесткий и неотвратимый, думаю, через какое-то время ситуация изменится, пока же это актуально - комплекс будет работать".

Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет одну базовую величину (1 БВ - Br24,5). Комплекс установлен в салоне служебной машины, он фиксирует номерные знаки и при повторном проезде данные направляются в базу, информация после поступает в структуру ГАИ, которая будет готовить постановления по штрафам. После этого нарушителям будут высылаться письма. Первые зафиксированные в Минске нарушения уже находятся в базе.

Функции оператора новой системы выполняет Госавтоинспекция.-0-