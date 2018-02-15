Масленичные гулянья развернутся в Гомеле на восьми площадках

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масленичные гулянья в Гомеле пройдут 18 февраля на восьми площадках во всех районах областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Помимо традиционных мероприятий, включающих дегустации, викторины, розыгрыши, народные игры и забавы, организаторы подготовили новые конкурсы и шоу, которые придутся по душе всем гостям праздника.

Так, на площадке у Ледового дворца можно будет продегустировать блины во время "Блинфеста", посмотреть представление кукольного театра "Батлейка", поучаствовать в масленичном квесте, приобрести сувениры на ярмарке ремесленников.

В Советском районе областного центра у дворца культуры "Фестивальный" развернется молочно-масленичная ярмарка. Будут работать игровые площадки для детей и взрослых. Например, можно будет попробовать свои силы в конкурсе по метанию и поеданию блинов. Воспитанники учреждений образования района проведут флешмоб "Танец с блинами". Масленичные гулянья на стадионе "Локомотив" откроет концертно-развлекательная программа творческих коллективов Гомельского вагоностроительного завода и филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго". В спортивном зале стадиона пройдут соревнования по мини-футболу.

В Железнодорожном районе Гомеля будут работать сразу четыре площадки: в микрорайоне Костюковка, у Гомельского государственного медицинского университета по проспекту Космонавтов, возле Центра инклюзивной культуры и дворца культуры "Гомсельмаш". Жителей Новобелицкого района приглашают на праздник, который пройдет в зоне отдыха Пруды. Для гостей будут организованы спортивные состязания и забавы, не обойдется без традиционного лазанья по столбу. Закончатся праздничные гулянья традиционным сжиганием чучела Зимы.

На всех площадках будет организована работа выездной торговли и точек общественного питания.

Традиционно в праздничных масленичных мероприятиях в Гомеле принимает участие несколько десятков тысяч человек.-0-