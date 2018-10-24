Масштабные мероприятия к 100-летию окончания Первой мировой пройдут в Сморгони

24 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабные мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдут в Сморгони 26 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Сморгонском райисполкоме.

В окрестностях Сморгони сохранилось немало памятников, артефактов, мест и событий, напоминающих о Первой мировой войне. Город, оказавшийся в эпицентре жестоких боев, практически перестал существовать.

Трагические и героические эпизоды из истории Сморгони вспомнят во время митинга-реквиема "Войны далекой скорбные страницы", который пройдет 26 октября у мемориального комплекса по линии противостояния в Первую мировую.

Страницы истории, эпизоды войны оживут в театрализованных мизансценах. Перед зрителями предстанет сожженный, мертвый город. Эпизод "Все на защиту Отечества!" напомнит, что город стал символом солдатской славы, мужества и воинской доблести. Одна из сцен будет посвящена и женскому батальону Марии Бочкаревой, который воевал на сморгонской земле.

Окунуться в атмосферу того времени помогут реконструкторы. Элементы боя времен Первой мировой войны покажут на историческом объекте Золотая горка. Во время войны здесь располагались позиции немецкой артиллерии. К ним сделали подкоп и заложили взрывчатку: гигантские воронки сохранились до наших дней.

Свыше 40 ученых, историков, исследователей и краеведов из Беларуси и России соберет в Сморгони международная научная конференция. Основная ее тема "Беларусь в пламени Первой мировой войны". Свои доклады на ней представят и сморгонские школьники, занимающиеся масштабной поисковой работой.

Также во время мероприятий запланировано открытие выставки фотохудожника Владимира Богданова "Войны застывшие мгновения".-0-