Масштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в Минске 8 сентября

5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Масштабный физкультурно-спортивный праздник, приуроченный Дню города, пройдет возле Дворца спорта в Минске 8 сентября, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостей ожидают соревнования по силовому экстриму, стритболу, гиревому спорту, мастер-классы по волейболу, единоборствам, шахматам и др. Пройдут выставка тренажеров и велосипедов, показательные выступления РЦОП по парусному спорту, стрит-воркауту. Центральным событием станет заезд на роликовых коньках и лыжероллерах. В мероприятиях примут участие известные белорусские спортсмены. Титулованные атлеты проведут автограф-сессии.

Начнется праздник в 11.00, завершится - в 15.00. "Здесь каждый найдет себе хобби по душе, родители смогут записать детей в спортивные секции. На сцене выступят артисты белорусской эстрады", - рассказала Светлана Демешко.

О том, что ожидает зрителей в зоне Белорусской федерации баскетбола, рассказала исполнительный директор федерации Анастасия Маринина. На арене Palova состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3. В Минск приезжают шесть зарубежных женских команд из России, Латвии, Литвы и Украины - одни из лучших в своей категории. Беларусь представят две сборные, в одной из них сыграет баскетболистка Татьяна Лихтарович.

"Это будет зрелищный баскетбол. Каждый матч длится не более 25 минут. Выступят и мужские команды, игра будет идти параллельно сразу на шести кортах. С 12.00 до 14.00 будет работать детская баскетбольная академия, игровая зона для малышей. Предусмотрены выступления мастеров воркаута, брейк-данса, групп поддержки", - отметила Анастасия Маринина.

В амфитеатре на набережной пройдет турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup (начало в 11.00). За главный приз поборются сильнейшие стронгмены из шести стран: Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Они покажут себя в четырех основных упражнениях. Самым захватывающим зрелищем станет момент, когда силачи будут тянуть четыре легковых автомобиля в сцепке общим весом 8 т.

"Кроме того, запланированы конкурсы для зрителей. Интересны упражнения, в которых будут использоваться большегрузные покрышки 300 кг, бочка весом 120 кг, массивное железное бревно", - рассказал председатель федерации силового экстрима Сергей Лепешко.

Заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев Александр Новакович подробнее остановился на проведении марафона на роликах. Заявлено участие ведущих конькобежцев страны, а также зарубежных спортсменов. Первый круг заезда будет фестивальным, участие в нем могут принять все желающие. Организаторы предлагают приходить в нарядах - самые оригинальные участники получат призы. Затем пройдут гонки по возрастным категориям. Длина круга - 2 км, максимальная дистанция - 32 км. Помимо белорусов на старт выйдут спортсмены из России, Украины, Франции, Нидерландов.

Множество различных активностей запланировано также на площадке, где будет базироваться волейбольный клуб "Минск". На Свислочи устроят гонки парусных спортивных судов "Звездная регата", на берегу организуют скейт-парк.-0-