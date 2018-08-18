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Масштабный субботник проходит в Оршанском районе

Регионы 18.08.2018 | 15:39
Во время субботника
Во время субботника

18 августа, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Масштабный субботник по наведению порядка проходит в Оршанском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовал субботник по наведению порядка в населенных пунктах и на закрепленных за организациями территориях утром. На благоустройство региона вышли сотрудники 300 промышленных предприятий, сельхозорганизаций, жилищно-коммунальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры. По каждой организации составлен перечень и график работ.

ФОТОФАКТ: Субботник в ОршеФОТОФАКТ: Субботник в Орше
Субботник по наведению порядка на земле проходит в Орше.

В одном из дворов города руководство района вместе с работниками райисполкома установили качели, детскую горку и песочницы, приобретенные двумя местными предприятиями. В разговоре с журналистами новый глава Оршанского района Игорь Исаченко подчеркнул, что сегодняшний субботник и наведение порядка в целом в ближайшие дни станут своего рода лакмусовой бумагой в работе руководителей организаций. "Это толчок, чтобы все понимали, что в регионе будут проводиться масштабные работы по благоустройству. Подобная работа будет продолжаться не один день", - рассказал он.

Особый акцент во время субботника сделан на тех предприятиях, на которых в начале недели побывал Александр Лукашенко и остался недоволен их состоянием. Так, на Оршанском инструментальном заводе шли работы по демонтажу перегородок между бывшими участками цехов, здесь же убирали опилки, предназначенные для впитывания влаги, наводился порядок в технических помещениях, чтобы в дальнейшем задействовать их для нужд завода. Строительный трест №18 приступил к ремонту проблемной крыши одного из помещений: снимаются пришедшие в негодность воздуховоды. Вчера прошло заседание штаба с участием проектного института, обследовали кровлю. Работы по крыше трудоемкие и займут не одну неделю. Поэтому со временем к ремонту подключатся и другие организации. Поставлена задача навести элементарный порядок, чтобы людям было комфортно трудиться.

"В настоящее время устранено более половины замечаний Президента, люди с 15 августа наводят порядок каждый день. Сегодня на субботнике задействованы около 80 человек. Проработан вопрос по ремонту кровли проблемного помещения, проводим элементарные работы, которые не требуют больших вложений. В следующие субботы будем выводить людей, в том числе сотрудников других организаций города", - рассказал директор завода Владислав Бардюков.

По его словам, в июне 2018 года был подписан указ о внесении завода в инновационную программу. Финансирование уже началось, до конца года планируется закупить около 20 единиц металлорежущего оборудования белорусского и зарубежного производств.

На еще одном городском предприятии, в ОАО "Оршаагропроммаш", также наводили порядок на территории, в гардеробных, помещениях приема пищи. Здесь трудились 120 работников завода и около 30 сотрудников райисполкома.

"Обновление нашего производства идет по плану: что-то покупается новое, часть станков проходят капитальный ремонт с модернизацией. На этот год у нас сформирован портфель заказов. Кроме того, вчера на встрече с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым обсуждались вопросы заключения договоров на поставку сельхозтехники на предприятия Витебской области", - рассказал исполняющий обязанности директора ОАО "Оршаагропроммаш" Александр Лаптинский.

Силы районного субботника брошены и на благоустройство лесопарковых зон, дворовых территорий. До конца года планируется оборудовать малыми архитектурными формами более 10 детских площадок. Кроме того, специалисты внесут свои предложения по улучшению внешнего вида Орши.

После недавнего визита Александр Лукашенко перевел этот регион в режим особого функционирования. В настоящее время созданы рабочие группы на уровне правительства и Витебского облисполкома для максимально быстрого решения проблемных вопросов в Оршанском районе. Уже имеются наработки у местной власти, что нужно сделать в сфере строительства, промышленности, социального блока. В конце следующей недели они будут рассмотрены на заседании рабочей группы в правительстве, чтобы в будущем внести эти предложения Президенту.-0-

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Орша, субботник
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