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Массовую отработку основных трасс проведет 14-17 августа ГАИ Гродненской области

Регионы 13.08.2018 | 14:41
Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Массовая отработка основных трасс в Гродненской области пройдет с 14 по 17 августа, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В первую очередь внимание будет уделяться выявлению нарушений скоростных режимов, правил обгона, пресечению фактов управления в состоянии опьянения.

"Сделано это будет для стабилизации обстановки. Наиболее загруженные трассы региона остаются самыми аварийными. В частности, за 7 месяцев на главной артерии области (автодороге Минск - Гродно) зарегистрировано 12 ДТП, что на 5 больше 2017-го. В этих авариях травмы получили 16 человек, за аналогичный период прошлого года пострадавших было в 2 раза меньше", - рассказали в ГАИ Гродненской области.

Без внимания не останутся и пешеходы с велосипедистами. В условиях сокращающегося светового дня все актуальнее становится использование ими фликеров и других пассивных средств безопасности, предусмотренных правилами.

Контролю будут подвержены также участки автотрассы М6, на которых производятся дорожные работы. При несении службы сотрудники ГАИ используют различные виды контроля выполнения участниками дорожного движения требований правил.-0-

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Теги
ГАИ, Гродненская область, дороги
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