Массовую зарядку сделают студенты гомельского политеха на большой перемене

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческую акцию "Варушынак" проведут в Гомельском государственном техническом университете имени П.Сухого во время больших перемен 17-19 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

В перерыве между парами студенты и сотрудники вуза будут заниматься зарядкой под зажигательные ритмы у входа в главный корпус. В роли инструкторов выступят представители руководства университета, культорги факультетов, а также выпускники, которые руководят студиями танца и фитнеса в Гомеле.

Время большой перемены - с 12.55 до 13.25, сбор - на площадке у главного корпуса Гомельского государственного технического университета имени П.Сухого (проспект Октября, 48).

"Такие подвижные перемены пройдут в рамках республиканского фестиваля "Неделя спорта и здоровья!". Этот год для политеха - особенный. Нашему университету исполняется 50 лет!" - рассказали в университете. Под лозунгом "Варушыся з палiтэхам" на массовую спортивно-танцевальную зарядку приглашают всех желающих. Присоединиться к проекту могут и студенты других вузов, и горожане.

19 сентября во время большой энергичной перемены выберут "Мистера и Мисс Варушынак".

Как подчеркнули организаторы, главная идея проекта не просто "разварушыць" студентов, но и объединить все факультеты вуза. Акция направлена на популяризацию здорового и активного образа жизни студенческой молодежи. Впервые акция прошла в 2014 году по инициативе университетской газеты "Сушка" и отдела воспитательной работы с молодежью Гомельского государственного технического университета имени П.Сухого.-0-