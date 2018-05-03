Массовый вылет мошек отмечается в окрестностях Бреста

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях Бреста отмечается массовый вылет мошек, сообщила корреспонденту БЕЛТА энтомолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

Традиционно мошки появляются в первой-второй декаде мая. Ожидается, что в текущем году из-за теплой погоды численность этих насекомых будет значительно больше прошлогодней. Территорией массового выплода мошек является река Западный Буг, в проточной воде которой они откладывают свои яйца. По словам энтомолога, там сейчас наблюдается большое количество личинок. Это значит, что вслед за первым последует второй массовый вылет кровососущих. Обычно пик численности гнуса удерживается в течение 10-14 дней, после чего количество резко сокращается.

Мошки способны разлетаться на расстояние до 10 км, максимальная дальность расселения достигает 200 км. Они особенно назойливы в вечерние и утренние часы, перед дождем и на открытом воздухе. Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Усугубляет ситуацию то, что слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.

Иногда токсическое действие слюны мошек может вызвать сильные аллергические реакции. Так, в прошлом году по этому поводу в лечебные учреждения региона обратились 42 человека (в 2016-м было зарегистрировано 33 пострадавших). Мошки являются еще и потенциальными переносчиками арбовирусных инфекций, а при массовых нападениях на крупный рогатый скот они вызывают у животных тяжелое токсико-аллергическое заболевание - симулидотоксикоз, и даже его гибель.

Чтобы защититься от нападения мошкары, специалисты рекомендуют использовать репелленты и другие средства защиты, отпугивающие насекомых. Это может быть любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы, гвоздичного, лавандового или анисового масла, или смесь растительного масла, девятипроцентного уксуса и шампуня в равных пропорциях, или водный раствор кристаллического ванилина. Как средство профилактики и для снятия токсического действия поможет также вьетнамский бальзам "Золотая звезда".-0-