Массовый забег в поддержку больных детей #геномбегом состоится на Минском полумарафоне-2018

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый забег с участием студентов с целью поддержки и сбора средств для детей с редкими генетическими нейромышечными заболеваниями состоится на 4-м Минском полумарафоне, сообщили БЕЛТА организаторы.

Минский полумарафон, который пройдет 9 сентября, как и большинство подобных мероприятий в мире, включает в себя компонент благотворительности. Организаторы призывают поддержать фандрайзинговую кампанию, благодаря которой будут собраны средства на поддержку 4 проектов в помощь детям - через поддержку их "бегущих представителей". Сбор средств проходит с 30 июля по 9 сентября на платформе Uiej.by.

Кроме того, на Минском полумарафоне группа волонтеров решила помочь благотворительной платформе "Имена" еще одним способом: собрав около 300 человек, которые в одинаковых майках с хэштегом #геномбегом, следуя за основной массой бегунов, преодолеют 5 км. Таким образом планируется дополнительно привлечь внимание общественности к деятельности фонда "Геном", который борется за детей с редкими генетическими заболеваниями и пытается помочь семьям: найти лекарство, организовать уход за больными детьми и многое другое. Контакты координатора акции, чтобы присоединиться к ней, можно найти на сайте платформы "Имена".

Планируется и создание видеоролика об акции #геномбегом - его будут снимать прямо на полумарафоне, для чего привлечен профессиональный режиссер и оператор квадрокоптера.

Как сообщалось, Минский полумарафон - 2018 ожидается весьма массовым: участвовать в нем будут около 35 тыс. любителей бега. Дистанцию в 21,1 км уже выбрали в два раза больше людей, чем год назад. Расширяется и география участников: в белорусскую столицу приедут представители как минимум 40 стран.

В этом году Минский полумарафон пройдет в четвертый раз. 9 сентября старт главной дистанции (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. Беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города. На время забегов движение транспорта будет перекрыто.-0-