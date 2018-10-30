Мастер-класс "Жывыя лялькі" проведут в Ельском районе

30 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Проект "Жывыя лялькі" стартует сегодня в Ельском районе Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном центре ремесел.

Творческий проект Ельского районного центра ремесел "Жывыя лялькі" объединил разные познавательно-развлекательные мероприятия. Сотрудники центра воплотили цикловой народный календарь через призму особенностей кукол-оберегов. Они создали мобильную экспозицию из 12 рукодельных кукол, сопровождавших наших предков в быту и на работе каждый месяц в году. Их сакральному смыслу будет посвящена лекция.

Посетителей центра познакомят с лучшими образцами традиционной народной куклы. Во время осенних каникул к проекту подключат школьников. Подготовленная для них презентация с помощью куклы передаст молодежи социально-нравственный опыт предыдущих поколений, уточнили организаторы проекта.

Мастера центра продемонстрируют также технику создания кукол, акцентируют внимание на деталях костюма. На мастер-классе гости смогут создать обереговую куклу "Подорожницу" из натуральных материалов - текстиля, соломы, льна и др. Сувенир со смыслом участники смогут оставить на память.

Проект "Жывыя лялькі" проводится во второй раз. Он рассчитан на интересующихся народными традициями людей всех возрастов. Нацелен проект на пробуждение интереса широкого круга населения, особенно молодежи, к традиционной народной кукле и к белорусской культуре в целом.

Цикл мероприятий пройдет с 30 октября по 4 ноября.

Организаторами мероприятия выступают центр ремесел "Жывыя лялькі" при содействии Ельского райисполкома.-0-