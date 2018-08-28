Мастер-классы по 47 видам спорта проведут в Бресте 8 сентября

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 8 сентября состоится День открытых дверей учебно-спортивных учреждений города, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Мероприятие стало традиционным для областного центра. Импровизированный спортивный городок уже в третий раз развернется на территории парка культуры и отдыха. Посетителям представится возможность познакомиться с 47 видами спорта, которым обучают государственные и частные учреждения Бреста.

Ожидается, что гостями праздника станут более 4 тыс. человек. Они смогут не только узнать о видах, которые культивируются в городе, но и попробовать в них свои силы, записаться в спортивные секции. Особенностью мастер-классов будет то, что их проведут не профессиональные спортсмены, а ребята, которые занимаются этими видами спорта год или два.

"Благодаря Дню открытых дверей горожане узнают о возможностях спортивных учреждений. В частности, в прошлом году увеличился набор дошкольников в секции таэквондо, гимнастики, акробатики. Среди учащихся начальных классов популярностью пользовались дзюдо, бокс, фехтование, шахматы. Подростков особенно заинтересовали гребля и игровые виды", - рассказала Олеся Округ.

В Бресте насчитывается 19 государственных спортивных учреждений (там занимаются 8,2 тыс. детей), а также около 30 частных. Вскоре их сеть пополнится еще одним объектом. До конца года в городе откроется футбольный манеж, который будет передан на баланс областного центра олимпийского резерва по футболу. Это позволит круглогодично проводить учебно-тренировочные занятия для юных брестчан. Также появится возможность привлекать команды из-за рубежа для проведения спортивных сборов.-0-