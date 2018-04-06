Мастер-классы по футболу и плаванию проведут в "Олимпийском" во Всемирный день здоровья

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по футболу, прыжкам в воду и плаванию состоятся в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" в Минске во Всемирный день здоровья 7 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комплекса.

Специалисты расскажут приверженцам здорового образа жизни о полезных упражнениях во время занятий аквааэробикой, дадут советы по правильному питанию, которых ждут с 11.00 до 15.00. В акции примут участие сотрудники представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси, именитые белорусские спортсмены (Антонина Кошель, Татьяна Троина и др.) и звезды шоу-бизнеса (Дядя Ваня, Алексей Хлестов, трио "Красотки").

Мастер-классы проводятся для популяризации здорового образа жизни при поддержке Всемирной организацией здравоохранения.-0-