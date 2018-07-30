Мастерская и оранжерея для людей с инвалидностью появились в Минске по проекту "Руки помощи"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня презентовали итоги благотворительного проекта "Руки помощи", благодаря которому люди с инвалидностью столицы получили обновленную площадку для творчества и самореализации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в территориальном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Минска, на базе его отделения дневного пребывания инвалидов и был реализован проект.

С 19 по 30 июля волонтеры из немецкой благотворительной организации Helping Hands помогали работникам ТЦСОН устраивать досуг, реализовывать новые виды социальных услуг и реабилитации для разных категорий подопечных.

Всего отделение дневного пребывания для инвалидов по ул. Брилевская, 3 постоянно посещают 44 человека. Для них волонтеры организовали трудовую мастерскую "Я могу сам": закупили необходимый инвентарь, чтобы люди с инвалидностью могли под присмотром мастеров самостоятельно творить. Например, изготавливать оригинальные скворечники для городских парков и на продажу.

Также благодаря проекту в отделении появилась декоративная оранжерея с мини-теплицами. Молодые инвалиды уже высадить несколько растений. Работа с землей, забота о растениях - все это помогает посетителям отделения развивать новые навыки и социализироваться. Возможность распоряжаться самостоятельно выращенным урожаем, в том числе продавать, дарит ребятам ощущение независимости.

По словам заместителя директора ТЦСОН Сергея Никитина, этим помощь немецких партнеров не ограничилась. Они отремонтировали и переоборудовали комнату для предоставления услуги "Минутка для мамы": теперь родители малышей могут на время оставить детей под присмотром воспитателей в месте с множеством игр и спортивного инвентаря, чтобы заняться собой, отдохнуть или решить накопившиеся дела.

Кроме того, в дни проведения проекта волонтеры Helping Hands сами занимались с посетителями организованного в отделении детского лагеря. Играли, устраивали спортивные соревнования и воспитательные беседы в увлекательной форме.-0-