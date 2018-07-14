Мастерство в бытовых танцах покажут 100 пар в Витебске

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Свое мастерство в бытовых танцах покажут около 100 пар в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном методическом центре народного творчества.
На пл. Свободы 14 июля танцевальные пары со всех районов Витебского региона примут участие в V турнире бытовых танцев, посвященном 80-летию образования области. Возраст танцоров - от 16 до 70 и более лет.
Танцевальные пары представят местные варианты танцев с соблюдением особенного стиля исполнения. В рамках творческого состязания пар-исполнителей белорусских народных танцев состоится конкурс хореографической импровизации среди солистов в танцах "Барыня" и "Жабка". Также зрители смогут увидеть конкурс исполнителей белорусских народных бытовых парных танцев - "Харавод" и "Кадрыля".
Кроме того, 15 июля пл. Свободы станет местом проведения областного конкурса гармонистов и частушечников "А музыкі граюць, граюць…". Лучшие музыканты и исполнители народного жанра поэтических произведений продемонстрируют виртуозную игру на инструментах, а также посоревнуются в исполнении частушек. В нем могут поучаствовать и зрители, которых ждут специальные призы, добавили организаторы.
16 июля на пл. Свободы состоится концертная программа, посвященная Году малой Родины "Любоў мая - мая Радзіма". Коллективы, исполнители и все участники своим творчеством выразят любовь и уважение к родному краю.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 17-18 июля.-0-
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