МЧС и Красный Крест в центре Минска раздают воду и напоминают о правилах поведения в жару

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС и волонтеры Белорусского общества Красного Креста в центре Минска раздают воду и напоминают о правилах поведения в жару, сообщили БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Спасатели и волонтеры разместились в районе площади Якуба Коласа. "Минское городское управление МЧС совместно с Красным Крестом проводит подобные мероприятия, когда температура выше плюс 25 градусов. Это уже стало традицией", - рассказала официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко. Она добавила, что место выбрано специально - ежедневно там проходит большое количество людей.
Подобные акции проводятся и в других регионах Беларуси. Места раздачи воды организуются возле остановок общественного транспорта и торговых центров.-0-
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