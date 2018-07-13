МЧС отслеживает ситуацию с подтоплениями в Минске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС отслеживает ситуацию с подтоплениями из-за дождя в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Минчане к спасателям пока не обращались. "По линиям 101 (112) информации о подтоплениях в связи с дождем не поступало", - сказала Ольга Мельченко.

Что касается подтопления в конце проспекта Победителей, у МКАД, то на его ликвидации работали коммунальные службы. Помощь МЧС им не потребовалась.

В спасательном ведомстве добавили, что люк-индикатор потопа на ул. Немига находится чуть выше, с ним все в порядке. Однако затопленным оказался участок ул. Революционной, куда сотрудники МЧС выехали на откачку воды.-0-

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