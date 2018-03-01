1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"По оперативной информации, в Могилеве и области наблюдаются наиболее сильные снегопады. Если есть возможность, откажитесь от поездки на личном транспорте", - отметили в МЧС.
Как сообщалось, сегодня на большей части территории Беларуси прогнозировался снег, метель, утром и днем по юго-востоку - сильный снег, а на дорогах - снежные заносы. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.-0-
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