1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"По оперативной информации, в Могилеве и области наблюдаются наиболее сильные снегопады. Если есть возможность, откажитесь от поездки на личном транспорте", - отметили в МЧС.

Как сообщалось, сегодня на большей части территории Беларуси прогнозировался снег, метель, утром и днем по юго-востоку - сильный снег, а на дорогах - снежные заносы. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.-0-

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