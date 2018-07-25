МЧС проведет для жителей Витебска масштабный праздник

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. МЧС сегодня проведет для жителей Витебска масштабный праздник, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Стартует праздник в 17.00 с парада пожарной техники от ул.Жесткова по ул.Ленина к нижней площадке Летнего амфитеатра. Здесь состоятся автомобильный дрифт по "пенному озеру", пожарная эстафета, ликвидация последствий ДТП с опрокидыванием авто и других видов чрезвычайных ситуаций, выступление спасателей-высотников. В празднике задействуют авиацию МЧС с десантированием спасателей-парашютистов. Для большего эффекта мероприятие пройдет при пиротехническом сопровождении.

Во время праздника желающие смогут примерить боевую одежду, поучаствовать в перекатывании покрышек, переносе огнетушителей, транспортировке пострадавших. Все эти испытания пройдут в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом.

Для юных гостей будет организована детская площадка "Волшебная книга МЧС" с различными активностями. Выставка техники и оборудования будет включать как современные, так и старые транспортные средства, которыми пользовались спасатели, в том числе конно-бочечный обоз. Кроме того, в программе запланированы проведение спортивно-массовых, развлекательных игр, конкурсы для детей и взрослых. На праздник приглашен представитель Белорусской федерации силового экстрима Евгений Шавченко, который попробует протянуть пожарную машину весом 7 т.

"Всего в мероприятии задействуют 16 единиц техники, будет работать полевая кухня. Надеемся, что погода не подведет, но, исходя из нее, в программе могут произойти корректировки", - пояснила Марина Фандо.

165 лет назад, 25 июля 1853 года, Минская городская дума и губернское правление рассмотрели вопрос "О новом устройстве в Минске пожарной команды и утверждении штата оной". Поскольку именно с этого времени организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, этот день был принят за начало создания пожарной службы в стране.-0-