МЧС провело учение в ТЦ Nord City в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуация провело учение в торговом центре Nord City в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МЧС.
"В Советском районе прошли тактико-специальные учения. По легенде, в ТЦ Nord City произошел взрыв в газовой котельной, расположенной на 6 этаже здания", - говорится в сообщении на сайте.
С подразделениями Советского РОЧС были отработаны действия по взаимодействию с администрацией объекта, последовательность выполнения боевых действий на пожаре, изучены оперативно-тактические особенности объекта.-0-
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