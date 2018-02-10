МЧС провело учение в ТЦ Nord City в Минске

Во время учения. Фото МЧС

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуация провело учение в торговом центре Nord City в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МЧС.

"В Советском районе прошли тактико-специальные учения. По легенде, в ТЦ Nord City произошел взрыв в газовой котельной, расположенной на 6 этаже здания", - говорится в сообщении на сайте.

С подразделениями Советского РОЧС были отработаны действия по взаимодействию с администрацией объекта, последовательность выполнения боевых действий на пожаре, изучены оперативно-тактические особенности объекта.-0-

Фото МЧС